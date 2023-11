Ucraina Italia 0-0: Azzurri ad Euro 2024! La partita di Chiesa e Kean, panchina per Gatti

Che sofferenza per gli Azzurri, ma l’obiettivo è centrato: l’Italia pareggia con l’Ucraina e stacca il pass per Euro 2024. Tante le occasioni da una parte e dall’altra, gli Azzurri sono ispirati soprattutto da un ottimo Chiesa.

81 minuti da migliore in campo per l’attaccante della Juve. Chiesa è stato sostituito da Moise Kean, che nell’ultimo quarto d’ora ha anche avuto una buona occasione non sfruttata. Solo panchina, invece, per Gatti.

The post Ucraina Italia 0-0: Azzurri ad Euro 2024! La partita di Chiesa e Kean appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG