I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la decima giornata delle qualificazioni a Euro 2024: pagelle Ucraina-Italia

Le pagelle dei protagonisti del match tra Ucraina e Italia, ultimo match del girone C per le qualificazioni a Euro 2024. Il migliore degli Azzurri è Federico Chiesa, non incide Kean nell’ultimo quarto d’ora. In panchina Gatti.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 6,5; Di Lorenzo 6,5, Acerbi 6, Buongiorno 5,5, Dimarco 6; Barella 6, Jorginho 6 (71′ Cristante 5,5), Frattesi 6; Zaniolo 5,5 (71′ Politano 5,5 (91′ Darmian sv)), Raspadori 5,5 (46′ Scamacca 5), Chiesa 7 (81′ Kean 5,5). Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

