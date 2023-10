Chiesa in dubbio per Milan Juve? Non si è allenato ieri in Nazionale in vista della partita contro il Malta

Chiesa, già indisponibile per il derby vinto dalla Juve contro il Torino a causa di un infortunio, ieri non si è allenato a Coverciano con la Nazionale in vista della partita di sabato contro Malta. A renderlo noto è stata la FIGC con un comunicato.

IL COMUNICATO – Alla seduta odierna (ieri ndr) hanno partecipato tutti i calciatori della Nazionale presenti al Centro Tecnico Federale ad eccezione di Federico Chiesa, che sta proseguendo il programma di recupero, e di Giacomo Bonaventura, che ha svolto un allenamento differenziato.

Resta da capire se riuscirà a recuperare e se tornerà a disposizione della Juve per il big match del 22 ottobre a San Siro col Milan.

