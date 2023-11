Chiesa in Nazionale: gol, assist e numeri dell’attaccante della Juve che è stato protagonista di Italia Macedonia del Nord

Chiesa è stato il grande protagonista di Italia Macedonia del Nord in cui ha segnato una doppietta decisiva nel 5-2 finale, segnando nel giro di pochi minuti le reti del 2-0 e 3-0.

L’attaccante della Juve ha fatto il suo esordio in maglia azzurra nel maggio del 2018. Da quel momento ha giocato 43 partite totali, di cui 25 da titolare, per 2455 minuti complessivi in campo. Sono 7 i gol segnati e 7 gli assist forniti.

