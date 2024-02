La Juve ha preso una decisione sul futuro di Federico Chiesa: o si arriva al rinnovo oppure sarà addio. Il club non può perderlo a costo zero nel 2025

Come rivelato da Calciomercato. com, la Juve sembra essere giunta a un bivio con Federico Chiesa visto che il nuovo corso del club punta a una crescita sostenibile e al contenimento dei costi, evitando di perdere asset importanti a costo zero. Pertanto, per il numero 7 juventino, l’unica opzione sembra essere il rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno 2025 o la sua cessione.

Le trattative tra l’agente di Chiesa e la Juventus sono in corso da tempo. Ramadani ha avanzato richieste per un ingaggio da top player e un trattamento tecnico adeguato per il suo assistito. Finora, però, non c’è stato un punto di incontro tra le due parti, e il tempo per risolvere la situazione sta scorrendo.

