La Juve, tramite una nota ufficiale, ha diramato il report dell’ allenamento dei bianconeri a tre giorni dal match contro il Frosinone

La Juventus, tramite il suo sito internet, ha diramato il report sull’allenamento di oggi dei bianconeri.

COMUNICATO – «Prosegue il lavoro della Juventus al Training Center, a tre giorni dal match di Serie A contro il Frosinone in programma domenica 25 febbraio alle ore 12:30 all’Allianz Stadium. La gara contro i ciociari sarà valida per la 26ª giornata di campionato, la settima del girone di ritorno.

L’allenamento di oggi – giovedì 22 – è stato dedicato alla tattica, con esercitazioni per reparto: i difensori si sono concentrati sull’impostazione della manovra e sulla fase difensiva sui cross, mentre i centrocampisti e gli attaccanti si sono focalizzati sulle conclusioni.

Per domani l’appuntamento per il gruppo è fissato ancora una volta per il mattino».

