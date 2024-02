Il Frosinone prosegue la preparazione in vista del match con la Juve. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla squadra ciociara

Il Frosinone prosegue la marcia di avvicinamento in vista della gara con la Juve di domenica 25 febbraio alle 12.30. Ecco il report della seduta odierna.

REPORT – «Seduta di allenamento pomeridiana allo stadio ‘Benito Stirpe’ per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita con la Juventus. Attivazione, esercitazioni tecnico tattiche e partita a tema, questo il programma odierno. Differenziato per Cuni, Lusuardi e Oyono. Terapie per Bonifazi e Marchizza. Domani mattina in programma una nuova seduta alla ‘Città dello sport’ di Ferentino».

