Dusan Vlahovic, nel match contro il Frosinone, dovrà stare attento poichè diffidato. In caso di giallo rischia di saltare Napoli Juve

Dusan Vlahovic è diffidato e se sarà ammonito in Juve – Frosinone salterà la gara del 3 marzo contro il Napoli. Perciò domenica, DV9 dovrà stare molto attento per evitare di correre rischi ed incorrere in una sanzione.

In ogni caso, la sensazione è che Massimiliano Allegri non farà calcoli e che contro il Frosinone, Dusan Vlahovic sarà titolare.

The post Vlahovic diffidato, in caso di giallo rischia di saltare Napoli Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG