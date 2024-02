Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, ha rivelato che per il terzo dei suoi tre figli esiste solo la Juve

In queste ore, Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, ha condiviso una foto che ritrae due dei suoi quattro figli con la maglia del Manchester United. un tifoso bianconero, però, le ha scritto che o bimbi stanno meglio con la cassa della Juve.

La risposta dell’influencer non si è fatta attendere e ha sottolineato che il suo terzo genito Edoardo è un grande fan della Vecchia Signora: «Per Edo esiste solo la Juve e me la fa mettere in macchina tutti i giorni quando lo porto a scuola».

