La Juve guarda anche al mercato dei parametri zero e in particolare segue Mario Hermoso e Kelly Lloyd

Come rivelato da Tuttosport, Cristiano Giuntoli sta guardando anche all’estero per rinforzare la Juve, concentrandosi su due giocatori Mario Hermoso e Lloyd Kelly. I difensori di Atletico Madrid e Bournemouth si stanno per liberare a parametro zero e potrebbero essere delle occasioni di mercato.

Hermoso è sicuramente il nome più importante, dato che non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo con l’Atletico Madrid. La Juventus, nel caso, è pronta ad intervenire soprattutto ss le parti non dovessero raggiungere un’intesa. Nel caso di Lloyd Kelly, i bianconeri dovranno stare attenti all’interesse da parte di Liverpool e Milan, ma Giuntoli ha sondato il terreno attraverso l’agente del giocatore classe ’98.

