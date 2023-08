Chiesa Juve: cosa filtra sul futuro dell’attaccante bianconero. Le ULTIME novità di calciomercato

Non cambia la posizione della Juventus su Federico Chiesa. Il club bianconero ascolta offerte, ma servirà una proposta irrinunciabile da oltre 60-70 milioni di euro per portarlo via da Torino.

Chiesa ha dimostrato un’ottima condizione nella tournée USA ed al momento non ci sono offerte concrete sul tavolo della dirigenza bianconera.

