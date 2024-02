Calciomercato Juve: il valore di Federico Chiesa è calato nell’ultimo periodo e i bianconeri lo mettono ad un bivio: rinnovo o addio

Il valore di mercato di Chiesa è diminuito a 25 milioni di euro: a riferirlo è Gazzetta.it, secondo cui l’esplosione nella Juve di Yildiz, i continui problemi fisici e le ultime prestazioni sottotono hanno contribuito al ridimensionamento dell’attaccante.

La situazione dell’esterno è chiara: o rinnoverà il contratto in scadenza nel 2025, o in estate i bianconeri lo cederanno per monetizzare.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG