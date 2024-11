L’attaccante esterno italiano sta trovando molte difficoltà in Inghilterra e potrebbe cambiare aria già a gennaio. In un panorama calcistico sempre più frenetico e caratterizzato da continue evoluzioni tattiche e strategiche, il nome di Federico Chiesa emerge nuovamente nell’orbita di mercato. L’ex Juventus è ora alle prese con una stagione non esaltante al Liverpool. Affinità tattiche e opzioni di gioco Come riporta Inter Live le caratteristiche di Federico Chiesa si rivelano particolarmente appetibili per il tipo di calcio prediletto da Simone Inzaghi. L’ala italiana, nota per la sua abilità nel dribbling e la velocità si propone come un elemento in grado di integrarsi alla perfezione nello schema di gioco dell’Inter; in situazioni estreme potrebbe agire anche da quinto molto offensivo, d’altronde lo ha già fatto qualche volta in carriera. Un ritorno in Serie A? Nonostante il trasferimento all’estero fosse stato accolto da Chiesa con entusiasmo, le cose nel campionato inglese […]

