Chiesa rivela: «Ecco cosa mi chiede Spalletti in Nazionale». Le parole dell’attaccante dell’Italia e della Juventus

Dal ritiro dell’Italia Federico Chiesa ha parlato così a Sky Sport delle richieste che Spalletti gli ha fatto in vista dei prossimi decisivi impegni della Nazionale.

Le parole dell’attaccante della Juventus: «Per un esterno le indicazioni sono sempre quelle, soprattutto in Europa servono per l’uno contro uno, per la superiorità numerica. Cambia qualcosa a centrocampo, ma a livello di esterni e di punta i movimenti sono quelli. Il mister chiede tanto, speriamo domani di farlo vedere in campo».

