Chiesa show in Nazionale: «Come all’Europeo. Vi spiego l’esultanza». Le dichiarazioni dell’attaccante della Juve

Ai canali della FIGC, Chiesa ha parlato così dopo Italia-Macedonia del Nord. Le dichiarazioni dell’attaccante della Juve.

ESULTANZA – «La scivolata dopo il primo gol come l’europeo? Sì, volevo scivolare. La scivolata con la maglia della Nazionale porta bellissimi ricordi alla mente di tutti, soprattutto la mia. Sono contento».

AGGANCIATO PAPA’ ENRICO CON 7 GOL IN NAZIONALE – «Me l’hanno detto, non so quanto presenze ha lui… non gli dirò niente, lui mi dirà che l’ha fatti in meno partite. Mi pare che sia il giocatore italiano ad aver fatto più gol da subentrato. Ci sarà da ribattere e lì mio fratello prenderà la sua parte…».

