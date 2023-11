Huijsen torna a Malaga: il gioiello della Juve allo stadio per il suo ex club durante la pausa per le Nazionali – FOTO

Dean Huijsen torna a Malaga, il club in cui è cresciuto prima del trasferimento alla Juve. Il difensore olandese ha potuto sfruttare la sosta, non è in Nazionale per mal di schiena.

Questa la sua foto a Malaga.

