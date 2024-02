Chiesa titolare in Inter Juve di questa sera Allegri ha già deciso sull’attaccante: ecco quale sarà il suo minutaggio

Come riferisce Tuttosport, Federico Chiesa, a meno di grandi sorprese, partirà dalla panchina per Inter–Juve di questa sera, visto che nessuno vuole correre il rischio di possibili ricadute per l’attaccante.

Minutaggio già deciso per il numero 7, che dovrebbe entrare in campo nella ripresa, quando gli spazi per i contropiedi si apriranno maggiormente e la sua intraprendenza potrà essere decisiva.

The post Chiesa titolare in Inter Juve? Allegri ha già deciso: sarà quello il suo minutaggio appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG