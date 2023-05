Chiesa via dalla Juve? Il Liverpool ci pensa: ha una speranza per provare a strappare l’esterno bianconero

Il Liverpool pensa a Chiesa in chiave mercato per andare a sostituire Firmino, attaccante in scadenza di contratto a giugno.

A dirlo è TeamTalk dall’Inghilterra, secondo cui l’affare potrebbe farsi per 38 milioni di euro. Il Liverpool, in particolare, potrebbe affondare il colpo e strappare l’esterno alla Juve se dovesse restare fuori dalle coppe europee nella prossima stagione per i casi extra campo.

