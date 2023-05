Christillin conferma Allegri: «Merita la fiducia, si è trovato in una situazione difficile». Le parole della tifosa bianconera

Evelina Christillin, membro UEFA e tifosa della Juventus, ha parlato a margine di un evento di vela a Genova.

CHRISTILLIN – «Futuro della Juventus con Allegri? Per me è sì. È l’unico che ha tenuto la barra dritta per quanto potesse, con tutto quello che è successo e io continuo a rinnovargli la fiducia. Immagino cosa voglia dire trovarsi in questa situazione e anche se questo non toglie che spesso la Juve non abbia avuto gioco e nemmeno giustifico il fatto di tirare i remi in barca come è successo ad Empoli. Capisco però che trovarsi in una situazione del genere non debba essere stato facile. Allegri ha usato la parola stillicidio ed ha ragione perché al di là del gioco la componente psicologica ha influito senza contare che uomini di campo l’hanno lasciato solo. Poi certamente il mercato non è stato felice e tutto quello che volete ma io sì che gliela rinnoverei la fiducia perché non sarebbe neanche giusto, dopo che si è passato questo annus horribilis prendendosi tutte le responsabilità mandarlo a casa senza dirgli neanche grazie secondo me sarebbe una cosa senza senso».

