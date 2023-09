Christillin: «In Champions tiferò un’italiana. Mi piacerebbe che…». Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport

Evelina Christillin, tifosa della Juventus e membro Uefa nell’esecutivo Fifa, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Le sue parole che riguardano anche il Milan.

CHAMPIONS SENZA JUVE – «Tiferò per le italiane. Un po’ è cuore e un un po’ è ragione. Se le nostre squadre e la nuova Nazionale di Spalletti riusciranno a mantenere l’Italia al secondo posto del ranking Uefa, nel 2024-25 inizieremo la super Champions con cinque club e non sarebbe un dettaglio anzi… Mi piacerebbe vedere un italiana alzare la Champions, Europea League o Conference»

CLUB ARABI – «Non credo si fermeranno visto come si sono mossi negli altri sport, a partire dal golf: possono contare sul fondo Pif, un portafoglio quasi illimitato. C’è chi ipotizza per il futuro anche la partecipazione di un paio di club arabi alla Super Champions, se è una possibilità che la Uefa sta valutando? No, per niente!»

