Le parole di Evelina Christillin, membro del Consiglio della FIFA, sulla proposta del campionato a 18 squadre

Evelina Christillin, membro aggiuntivo della UEFA nel Consiglio della FIFA, è intervenuta Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1. Di seguito le sue parole sulla proposta della Serie A a 18 squadre, su Ceferin e sulla corsa Scudetto della Juve.

CAMPIONATO A 18 SQUADRE – «Che ci sia una spaccatura tra Lega e Figc non è una novità. I campionati a 18 esistono, ma ne esistono anche a 20. Il calendario congestionato è evidente. C’è una spaccatura tra le grandi e le piccole. Spero riescano a mettersi d’accordo. Con la nuova Champions e il Mondiale per club, forse un campionato a 18 squadre sarebbe meglio. Però se uno guarda in Spagna e Inghilterra, il campionato è a 20».

SUCCESSORE DI CEFERIN – «Sarà un futuro che guarderò da spettatrice con molto interesse, il mio mandato scade l’anno prossimo e non mi ripresenterò. Ceferin ha fatto un annuncio che ci ha colti di sorpresa. Vedremo cosa deciderà, gli dobbiamo tantissimo perché ha affrontato il periodo più difficile per la Uefa tra pandemia, guerre e Superlega».

DIMISSIONI BOBAN – «Boban è un grandissimo campione, ha dato tanto al calcio da calciatore e dirigente. Un uomo di grande cultura, mi spiace molto di quanto sia successo. Non so cosa vorrà fare Zvone, è un uomo tutto a un pezzo, gli faccio i miei migliori auguri».

JUVE – «Ci crediamo sempre nello Scudetto, perché mollare a febbraio sarebbe drammatico. Ma ho visto l’Inter contro la Roma: complimenti, sono davvero fortissimi».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG