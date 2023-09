Chukwueze insidia Pulisic: Pioli cambia per il derby? Le ultimissime in vista della sfida di sabato a San Siro

Manca sempre meno alla super sfida di sabato a San Siro, in una quarta giornata di campionato che metterà di fronte le prime due della classe.

In vista del derby contro l’Inter Pioli potrebbe optare per un cambio in attacco. Pulisic tornerà in gruppo solo giovedì: se darà le giuste garanzie sarà lui a partire titolare nel tridente del Milan, altrimenti spazio a Chukwueze che sa di essere stato preso non per essere un’alternativa. A riportarlo è Calciomercato.com.

