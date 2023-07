Chukwueze Milan: il giocatore non partirà per gli USA! Il motivo. Il giocatore si allenerà a Milanello, in attesa del ritorno dei suoi compagni

Tutto fatto per l’arrivo di Samuel Chukwueze al Milan. Oggi l’arrivo a Milano, poi mercoledì le visite mediche e la firma.

Tuttavia, il calciatore nigeriano non prenderà parte al ritiro negli Stati Uniti dei rossoneri perchè la trafila per il permesso di lavoro e il visto non lo permettono. Non avendo i tempi tecnici per risolvere questa pratica, il Milan ha preso questa decisione, con il calciatore che si allenerà a Milanello in attesa del ritorno della squadra di Stefano Pioli. Lo riporta gianlucadimarzio.com.

