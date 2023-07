Il prossimo acquisto del Milan, Samuel Chukwueze è appena arrivato in hotel dopo aver completato le visite mediche

(dall’inviato Daniele Grassini) – Giornata di visite mediche per Samuel Chukwueze, pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il nigeriano ha completato le visite mediche e i test per l’idoneità sportiva.

In questi minuti è arrivato in hotel per un meritato riposo. Queste le immagini raccolte da Milannews24. Domani il giocatore firmerà il contratto con i rossoneri.

The post Chukwueze Milan: l’attaccante arrivato ora in hotel – VIDEO appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG