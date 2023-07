Chukwueze Milan: la prima giornata del nuovo acquisto rossonero tra visite mediche e firma. Il racconto delle prime ore – FOTO e VIDEO

(dal nostro inviato Daniele Grassini) – È Samuel Chukwueze il settimo acquisto estivo del calciomercato Milan. L’attaccante ex Villarreal arriva oggi a Milano, sottoponendosi poi alle visite mediche di rito e ponendo la firma sul nuovo contratto. Milannews24 segue LIVE la prima giornata in rossonero con tutti gli aggiornamenti in diretta.

Ore 08.00 – Samuel Chukwueze dovrebbe atterrare intorno alle ore 13 a Milano, per poi svolgere in giornata le visite mediche e porre la firma sul contratto. L’attaccante non volerà poi per gli USA ma resterà a Milanello ad allenarsi.

IN AGGIORNAMENTO

The post Chukwueze Milan LIVE: la prima giornata del nuovo acquisto rossonero – FOTO e VIDEO appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG