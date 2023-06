Chukwueze Milan, incontro oggi con gli agenti! Tutti i dettagli e le ultimissime sul giocatore di proprietà del Villarreal

Arrivano importantissime novità per quanto riguarda il futuro di Chukwueze. Il nigeriano è tra le priorità del Milan per rinforzare il reparto offensivo della formazione di Pioli in vista della prossima stagione.

Come riportato da Sky Sport, nel pomeriggio di oggi è andato in scena un incontro a Casa Milan con gli agenti del giocatore durato circa due ore: un primo meeting interlocutorio, certamente non ancora risolutivo, servito a fare il punto tra le altre cose sulle cifre.

The post Chukwueze Milan, oggi l’incontro in sede con gli agenti! Tutti i dettagli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG