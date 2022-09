Djibril Cissé ha commentato la situazione di Griezmann all’Atletico Madrid, costretto alla panchina per evitare l’obbligo di riscatto

Djibril Cissé ha parlato ai microfoni dell’Equipe riguardo alla situazione di Antoine Griezmann all’Atletico Madrid. Il francese in questo momento parte sempre dalla panchina e gioca meno di 45′ a partita, per evitare al club di far scattare l’obbligo di riscatto per il Barcellona, proprietaria del cartellino. Di seguito le sue parole.

«Antoine sta facendo ciò che può con il tempo che ha. È frustrante, è in buona forma. È una situazione complicata, però sta dando il meglio. Non so come potranno gestirla ancora».

L’articolo Cissé: «Frustrante quello che sta succedendo a Griezmann» proviene da Calcio News 24.

