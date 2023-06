Ecco la scelta nei confronti di quello che potrebbe essere l’attacco dell’Inter in vista della finale di Champions League contro il City

Una delle domande che molti si pongono alla vigilia della finale di Champions League tra Manchester City e Inter è precisa: chi giocherà in attacco tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku?

Oggi in conferenza stampa Simone Inzaghi ha lasciato spazio ai pronostici, in quanto ha ancora 4 sessioni d’allenamento per decidere se puntare o sul bosniaco oppure sul belga.

