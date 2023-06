City-Inter, Mancini: «Finale? Non mi sbilancio. Fidatevi di Inzaghi, lo conosco bene». Queste le parole del ct azzurro

Roberto Mancini, Ct dell’Italia, ha parlato a La Stampa della finale di Champions League tra City–Inter.

FINALE – «Quando arrivi in finale non c’è pronostico: Guardiola e il suo City non sono la squadra più forte al mondo, ma sanno giocare meglio di tutti. Fate andare l’Inter e in vantaggio e ne riparliamo: non mi sbilancio».

INZAGHI – «Lo conosco fin troppo bene, l’ho visto crescere prima come giocatore, poi come tecnico: fidatevi di Simone. Ma non era finito nel mirino della critica fino a poche settimane fa Il mestiere dell’allenatore non è semplice».

