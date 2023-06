Finale Champions, la Curva Nord vuole far sentire il proprio calore alla squadra nerazzurra. Scelto il dress code per Istanbul

La curva ne ha preparata una con due scritte: “Fight for us” (“Combatti per noi”) e “Per tutti quei km che ho fatto per te…”, il coro da stadio che è diventato la colonna sonora del tifo verso la finale. Il messaggio sui social è partito, così come è partita già da lunedì la coreografia che hanno preparato i ragazzi della Curva Nord.

Il “dress code” di Istanbul è stato studiato per azzerare le divisioni cromatiche. L’invito è presentarsi in largo anticipo allo stadio perché, per ragioni di sicurezza, sono previsti quattro prefiltraggi e la Nord, come fece nella finale di Madrid nel 2010 contro il Bayern, vuole far sentire il proprio calore alla squadra già nel riscaldamento pre-partita. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

L’articolo Finale Champions, la Curva Nord vuole far sentire il proprio calore. Scelto il dress code proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG