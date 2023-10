Il centrocampista del Manchester City Rodri è tornato a parlare della finale di Champions League vinta contro l’Inter

Rodri ha parlato a Cadena Cope tornando sulla finale vinta dal City contro l’Inter:

«Era una finale dove i nerazzurri hanno dimostrato di conoscerci molto bene, non trovavo la mia consueta scioltezza ed era la mia prima finale. Nel colloquio all’intervallo ha detto alla squadra: “Non so cosa ci sia che non va, nemmeno Rodri sta facendo bene”. Non me lo aspettavo in quel momento. Un altro giocatore poteva perdere fiducia e io avevo bisogno di confermare a me stesso che non avevo ragione e ne sono uscito con una mentalità completamente diversa. Nel secondo tempo la squadra è cresciuta, io sono cresciuto e ho segnato il gol. Questo è un esempio di psicologia e mentalità, la parte più importante del calcio. È l’allenatore più influente della mia carriera».

L’articolo City, Rodri ricorda: «L’Inter ci conosceva bene» proviene da Inter News 24.

