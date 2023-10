Arrigo Sacchi ha detto la sua in merito allo scandalo delle scommesse che ha travolto la Serie A: le sue considerazioni

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi si esprime così in merito alle scommesse e allo scandalo mediatico suscitato.

LE PAROLE- «È un dispiacere per me, mi dispiace anche perché nei miei anni con le nazionali giovanili ho conosciuto qualcuno dei protagonisti. Mi viene in mente un episodio. Al Parma, a metà anni Ottanta, lasciai due giocatori che erano con me da anni perché parlavano solo di soldi. La mente umana può pensare intensamente solo a una cosa alla volta e non possono essere i soldi»

