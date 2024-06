L’ex capitano nerazzurro ha vissuto una stagione da comprimario in Francia: tutti si aspettavano di più da lui.

Milan Skriniar dal 2017 al 2023 ha indossato la maglia dell’Inter facendosi apprezzare per la sua solidità difensiva ma anche per il suo attaccamento alla maglia.

L’avventura in nerazzurro

Lo slovacco infatti licenziò il suo agente che lo voleva lontano da Milano pur di restare ed in una seconda occasione, quando arrivò Antonio Conte, decise di restare nonostante non veniva ritenuto un titolare. L’allenatore leccese si ricredette vedendo gli sforzi dell’ex Sampdoria che si dedicò anima e corpo ad imparare a districarsi anche da braccetto. Nell’estate del 2022, ad 1 anno dalla scadenza del contratto con l’Inter viene messo sul mercato per esigenze di bilancio ma alla fine non arrivano offerte che accontentano i nerazzurri. Il difensore resta ma, dopo aver indossato la fascia di capitano fino a gennaio, clamorosamente rende noto di non aver accettato la proposta di rinnovo: Skriniar lascia quindi l’Inter a parametro zero accusato di “tradimento” dai tifosi.

Stagione deludente

Dopo un’intensa stagione a Parigi, il difensore slovacco ora sembra essere sul punto di lasciare la squadra allenata da Luis Enrique. Il suo trasferimento all’ombra della Torre Eiffel era stato salutato con grandi aspettative ma a distanza di appena un anno, le voci di un suo possibile addio cominciano a farsi insistenti. Il quotidiano francese Le Parisien sostiene che la dirigenza del club parigino lo abbia invitato a trovare una nuova destinazione. Il tutto nonostante l’infortunio di Lucas Hernandez (fratello del milanista Theo) che lo terrà fuori ancora per molti mesi: al momento in rosa ci sono Marquinhos, Beraldo e Pereira. Il secondo, tra l’altro, abbastanza sorprendentemente è stato preferito all’ex Inter in entrambe le semifinali di Champions League contro il Borussia Dortmund.

