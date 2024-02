Completamente saltato negli ultimi minuti di mercato l’affare che avrebbe portato André Silva alla corte del Verona

Quando sembrava essere tutto fatto in casa Verona per l’attaccante André Silva, è arrivata inaspettatamente la fumata nera in questi ultimi minuti calciomercato.

Il motivo? Nonostante le visite mediche, il Verona non ha trovato l’intesa economica con il Vitoria Guimaraes, con il giocatore pronto a rientrare in squadra.

