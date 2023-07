Clamoroso, salta Brozovic all’Al Nassr? La Fifa blocca l’affare legato al trasferimento del giocatore croato

Come riportato da Mundo Deportivo, la Fifa avrebbe bloccato il tesseramento di Marcelo Brozovic, recentemente passato dall‘Inter all‘Al Nassr per i troppi debiti del club arabo.

In questa situazione paradossale il club nerazzurro non ha nessun problema, visto che il trasferimento fra i club non è in discussione e il pagamento spetta di diritto ai nerazzurri. Mentre il club arabo ha sborsato 18 milioni per un giocatore che non potrà tesserare almeno fino al 2025, se non risolverà i problemi di debito.

L’articolo Clamoroso, salta Brozovic all’Al Nassr? La Fifa blocca l’affare: il motivo proviene da Inter News 24.

