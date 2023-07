Inter, Romano: «Sensi? Nessuna trattativa col Betis» Le parole dell’uomo mercato sul centrocampista

Tramite la Live Twitch di FCInternews1908, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato così sulla situazione di Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter.

LE PAROLE- «Sensi-Betis? Non so ieri da dove sia uscita questa cosa, il Betis sta cercando un centrocampista tecnico ma da quello che mi risulta Sensi non è nella lista. Non hanno mai parlato, è in uscita ma ad oggi non c’è niente: Betis-Sensi zero totale»

