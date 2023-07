Maurizio Sarri lascerà la Lazio prima dell’inizio della stagione? Programmato un summit con Lotito

Rimbalzano voci in merito ad alcune divergenze sul mercato tra Maurizio Sarri e Claudio Lotito che, nel peggiore dei casi, potrebbero portare ad una rottura e ad una separazione tra il tecnico e la Lazio prima dell’inizio della stagione.

Stando a quanto riferito da Sky Sport 24, nella giornata di martedì andrà in scena un summit tra l’allenatore e il presidente per chiarire gli aspetti critici di questa situazione e provare ad arrivare ad una soluzione per il bene del club biancoceleste.

