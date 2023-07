Rino Gattuso torna a parlare della sua avventura al Valencia e svela finalmente il motivo della separazione dal club

Intervistato da El Chiringuito, Rino Gattuso è tornato a parlare del suo addio al Valencia.

LE PAROLE – «Lim deve prendere una decisione. Il Valencia è un club storico e merita di più. Non mi sono sentito ingannato, ma quando abbiamo iniziato la stagione sono andati via Soler e Guedes negli ultimi giorni del mercato… La società sapeva che a gennaio avremmo dovuto comprare 2-3 giocatori, invece non è arrivato nessuno. Quando ho visto che al 30 di gennaio non succedeva quello che avevamo concordato, ho preso la decisione di andarmene».

