Classifiche a confronto dopo sei giornate di Serie A. In attesa del posticipo Empoli-Roma, ecco il dato dopo il week-end:

Napoli 14 punti (-4 rispetto alla Serie A 2021/22 dopo sei giornate)

Atalanta 14 (+3)

Milan 14 (-2)

Udinese 13 (+6)

Inter 12 (-2)

Lazio 11 (=)

*Roma 10 (-2)

Juventus 10 (+2)

Torino 10 (+2)

Salernitana 7 (+6)

Fiorentina 6 (-6)

Bologna 6 (-2)

Sassuolo 6 (-1)

Hellas Verona 5 (=)

Spezia 5 (+1)

*Empoli 4 (-2)

Lecce 3 (in Serie B)

Cremonese 2 (in Serie B)

Sampdoria 2 (-3)

Monza 1 (in Serie B)

*=Confronto con le prime cinque giornate della Serie A 2021/22

