Cambia la classifica della Serie A con la vittoria della Juve contro la Fiorentina: i bianconeri mandano un segnale al campionato

Importante vittoria in termini di classifica per la Juve, vittoriosa stasera in trasferta contro la Fiorentina nell’undicesimo turno di Serie A. Ecco come cambia la situazione per la lotta scudetto, con i bianconeri che consolidano il secondo posto alle spalle dell’Inter, davanti al Milan.

Inter 28

Juventus 26

Milan 22

Napoli 21

Atalanta 19

Bologna 18

Fiorentina 17

Roma 17

Monza 16

Lazio 16

Lecce 13

Frosinone 12*

Torino 12*

Genoa 11

Sassuolo 11*

Udinese 10

Cagliari 9

Hellas Verona 8

Empoli 7*

Salernitana 4

*= una partita in meno.

