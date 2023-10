Si sono conclusi gli anticipi del venerdì della Serie A 2023-24. Ecco come cambia la classifica in attesa che giochi il Milan e non solo domani

Come cambia la classifica di Serie A 2023-24 dopo gli anticipi del venerdì, in attesa che giochi il Milan e non solo:

Inter 18

Milan 18

Napoli 14

Juventus 14

Fiorentina 14

Atalanta 13

Lecce 13*

Sassuolo 11*

Bologna 10

Frosinone 9

Torino 9

Monza 9

Roma 8

Genoa 8

Verona 8

Lazio 7

Udinese 5*

Empoli 4 *

Salernitana 3

