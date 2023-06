Classifica Serie A: cosa cambia per il Milan dopo Torino Inter. I nerazzurri tornano al secondo posto e diventano irraggiungibili per i rossoneri

L’Inter vince 1-0 in casa del Torino, grazie al gol di Brozovic, e torna al secondo posto, in attesa della gara della Lazio. Inoltre, la formazione nerazzurra diventa irraggiungibile per il Milan. Ecco la classifica di Serie A aggiornata:

Napoli 87

Inter 72*

Lazio 71

Milan 67

Atalanta 61

Roma 60

Juventus 59

Fiorentina 56*

Torino 53*

Monza 52

Bologna 51

Udinese 46

Sassuolo 45*

Empoli 43

Salernitana 42

Lecce 36

Spezia 31

Verona 31

Cremonese 24

Sampdoria 19

