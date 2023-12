La Lazio piega il Cagliari di Ranieri all’Olimpico: come cambia la classifica di Serie A

Piccole variazioni nella classifica della Serie A, dopo il successo della Lazio contro il Cagliari. Al momento in testa la Juve, in attesa di sapere cosa farà l’Inter domenica sera contro il Napoli, per il quattordicesimo turno di campionato.

Juventus 33*

Inter 32

Milan 26

Napoli 24

Roma 21

Bologna 21

Atalanta 20

Fiorentina 20

Lazio 20*

Frosinone 18

Monza 18*

Torino 16

Lecce 15

Sassuolo 15

Genoa 15 *

Udinese 11

Empoli 11*

Cagliari 10*

Verona 9

Salernitana 8

*Una partita in più

