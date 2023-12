Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli si è espresso sul tormentone riguardante l’obiettivo della sua squadra.

Prima del match poi vinto allo scadere contro il Monza Cristiano Giuntoli ha parlato a DAZN. “Il nostro status è sempre lo stesso, siamo molto contenti dell’ultima partita, siamo molto contenti anche della frase di Rabiot. Perchè noi vogliamo che i nostri calciatori sognino sempre. E’ chiaro che l’azienda ha l’obiettivo di entrare in Champions League e noi quello guardiamo. Siamo ben piantati con i piedi per terra. Però ci fa piacere che i nostri calciatori puntino al massimo. Questo non vuol dire che poi l’obiettivo dell’azienda non debba cambiare”. La Juventus dopo la vittoria di ieri ha superato l’Inter di 1 punto: i nerazzurri domani sera proveranno a rispondere sul campo difficilissimo di Napoli.

Sul rinnovo di Vlahovic

“Stiamo parlando con tanti calciatori, noi abbiamo un rapporto molto forte con i nostri calciatori, con gli agenti, vogliamo dare continuità a questa squadra che ci sta dando grandi soddisfazioni”.

Dusan Vlahovic

Il rapporto col tecnico

“Siamo molto contenti, io e Giovanni Manna lavoriamo nel quotidiano con il mister direttamente, nella gestione, ci confrontiamo, parliamo direttamente con il nostro amministratore Scanavino, quindi abbiamo un gruppo di lavoro straordinario. Quindi vogliamo continuare, siamo molto contenti di Allegri, qualsiasi altra candidatura non avrà scampo. Siamo molto contenti di lui, per noi è un punto di riferimento e ce lo teniamo stretto”.

