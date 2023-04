Classifica Serie A reale: Juve sarebbe a -11 dal Napoli. E quei punti con la Salernitana… I bianconeri avrebbero potuto mettere pressione ai partenopei

La sconfitta del Napoli col Milan alimenta qualche rimpianto della Juventus: per i punti persi in campionato e per quelli che le sono stati tolti. Almeno in attesa di scoprire quello che succederà il prossimo 19 aprile presso il Collegio di Garanzia. Di certo non torneranno i due punti sottratti per un errore tecnico nella gara interna con la Salernitana.

Classifica Serie A reale

Napoli 71

Juventus 69*

Lazio 55

Milan 51

Inter 50

Roma 50

Atalanta 48

Fiorentina 40

Udinese 38

Bologna 37

Sassuolo 36

Torino 34

Monza 34

Empoli 28

Salernitana 28

Lecce 27

Spezia 25

Verona 19

Sampdoria 15

Cremonese 13

* senza penalizzazione

