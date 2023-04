Giuntoli-Juve, incontro segreto a Milano con Scanavino: rivoluzione in arrivo? ll club bianconero non ha sondato solo Massara

Non solo Massara, come riferito da Sportitalia negli ultimi giorni Scanavino ha incontrato in segreto Giuntoli a Milano. Il direttore sportivo del Napoli è un pallino della Juventus.

Il suo arrivo in bianconero però, a differenza dell’attuale ds del Milan, porterebbe una rivoluzione in società. Cambierebbe molto e cambierebbe tanti uomini. Porterebbe con sé il suo team di fiducia, fatta eccezione per i collaboratori Micheli e Mantovani che resterebbero al Napoli.

