Claudio Cassano, 20 anni, è passato dalla Primavera della Roma al Cittadella in Serie B. Una squadra nella quale si sta esprimendo bene, come ha rivelato nell’intervista a La Gazzetta dello Sport.

CITTADELLA – «Cittadella è stata la mia prima scelta, ho detto fin da subito al mio procuratore la scorsa estate».

LA SERIE B É IL CAMPIONATO DEI GIOVANI – «Penso di sì, anche se dipende molto dall’ambiente e dall’allenatore. A Cittadella mister Gorini e il direttore Marchetti credono tanto in me e nei giovani. É la piazza giusta per fare bene. L’ambiente è familiare e con il presidente Gabrielli ho un dialogo continuo che mi stimola a fare molto bene».

DUE GOL CONSECUTIVI – «Mister Gorini mi lascia tanta libertà, mi incita a provare sempre la giocata con spensieratezza. Aiuta molto avere un tecnico che crede in te, con idee di gioco in grado di esaltare le mie qualità».

ANTONUCCI – «Ho seguito la sua parabola a Cittadella, dove si è rilanciato, ma ci sono anche tanti altri che qui hanno trovato l’habitat ideale per crescere e poi lanciarsi verso palcoscenici più grandi. Questa è la piazza perfetta per mostrare le mie qualità».

