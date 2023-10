L’ex centrocampista della Juve Alessio Tacchinardi ha parlato in vista del match col Milan in programma domenica sera

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus per 11 anni, fa le carte alla sfida di San Siro di domenica sera su La Gazzetta dello Sport.

MILAN-JUVE: PER CHI CONTA DI PIU’ – «Per la Juve non c’è occasione migliore per dimostrare di essere tornata. I bianconeri, vincendo a San Siro, possono mandare un segnale forte al campionato».

ALLEGRI RITROVA VLAHOVIC – «Recupero fondamentale. Il Dusan di quest’anno sposta gli equilibri».

COSA TEME DEL MILAN DI PIOLI – «Leao. Ma attenzione anche a Pulisic, l’americano mi sembra in gran forma. I bianconeri dovranno sfruttare l’assenza di Theo Hernandez. Ma peserà pure non avere Danilo, che è una delle poche colonne della Juve. Allegri non ha grandi leader e il brasiliano è uno di questi».

