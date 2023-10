Sebastien Frey, storico ex portiere della Fiorentina, ha parlato del rinnovato entusiasmo con Italiano in panchina

Sébastien Frey ha trascorso sei stagioni alla Fiorentina. Tra le quali una assolutamente mitica, che nel 2009 ha portato la squadra al quarto posto e in Champions League, dove poi la Viola è stata fermata dal Bayern in un match che ancora fa discutere tutta Firenze. Il portiere francese, su La Gazzetta dello Sport, ha provato a paragonare la sua Fiorentina con quella di oggi, che un posto nella grande Europa può sperare di raggiungerlo.

ANALOGIE CON LA VIOLA DEL 2009 – «Di sicuro la bravura dei due tecnici. E non dimentichiamoci che Italiano ai tempi del Verona è stato allenato da Prandelli. Ha saputo riportare quell’entusiasmo fondamentale per una piazza particolare come quella viola. Certo, i risultati aiutano, ma si sente nell’aria che ora c’è un clima costruttivo. Oltre che per far giocare bene le loro squadre, Vincenzo e Cesare hanno saputo creare uno spogliatoio unito. La base di ogni successo».

LE CRITICHE A ITALIANO NEL PASSATO – «Tutte le conquiste richiedono tempo. Basti pensare a cosa ha fatto con Bonaventura, arrivato dal Milan quando sembrava in parabola discendente. Il tecnico ha saputo rigenerarlo, ora è un vero trascinatore e si è riconquistato con pieno merito anche la Nazionale».

BONAVENTURA – «Io ero estroverso, un riferimento in modo diverso. Lui si fa sentire con la qualità. Lo paragonerei a Ujfalusi. Leader silenzioso».

NICO GONZALEZ – «Gol e classe, Nico è il nostro Mutu. Nel 2009 la svolta Champions arrivò a Marassi, eravamo sotto 3-0 e Adrian nel finale si inventò una tripletta pazzesca. Anche con l’argentino, come per Quarta, Italiano è stato bravo a trasmettere la giusta tranquillità».

TERRACCIANO – «Sono troppo felice per Terracciano, ogni estate viene messo in discussione ma non dice una parola. Si sta meritando la maglia da titolare malgrado Christensen sia al suo livello. I punticini portati dal portiere alla fine possono fare la differenza».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG