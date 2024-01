L’amministratore delegato del Club Brugge Vincent Mannaert ha decritto le qualità del nuovo acquisto nerazzurro.

The Athletic ha intervistato Vincent Mannaert che ha ricostruito come è andata la trattativa con l’Inter per Tajon Buchanan. “Se il Canada non fosse stato ai Mondiali, il trasferimento avrebbe potuto essere diverso”.

La crescita in Belgio

“È velocissimo e fortissimo, ha tanta voglia di vincere. Il principale punto di sviluppo è stato il lato tattico e la connessione con i compagni di squadrìa. Cercava di vincere ogni duello uno a uomo senza essere realmente connesso agli altri 10 giocatori della sua squadra. È stata una sfida per noi. Avevamo bisogno di legarlo al resto del gruppo e aiutarlo a imparare a leggere i giochi. Il momento in cui si è aperto all’integrazione di tutte quelle informazioni è stato il momento in cui è esploso”.

Tajon Buchanan

La trattativa

“L’interesse dell’Inter è diventato molto attivo nell’ultimo mese. Quando c’è un contatto diretto da club a club, allora la questione diventa seria. Squadre come l’Inter e altri top team sanno come lavoriamo. Ad un certo punto, il ds dell’Inter Piero Ausilio si è limitato a organizzare un contatto tra noi e ha espresso la sua disponibilità a negoziare e la sua ambizione di portare a termine l’affare”.

Il retroscena

“Tajon era, ovviamente, un po’ deluso perché la finestra estiva non ha portato un cambiamento. Ma negli ultimi sei mesi si è comportato in modo molto professionale. Siamo molto chiari con profili come Tajon. L’obiettivo era trasferirlo in una grande lega. E dirlo toglie molto stress perché questo approccio aiuta a evitare conflitti tra noi giocatori. Vogliamo che se ne vadano con una nota positiva perché fa parte del nostro modello di business”.

